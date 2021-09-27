Преемник Меркель "засветил" бюллетень на выборах

Лидер Христианско-демократического союза Армин Лашет нарушил тайну голосования, свернув свой бюллетень таблицей наружу. Об этом сообщает Spiegel в воскресенье, 26 сентября.





После публикации фотографий Армина Лашета с избирательного участка, политики, в частности от SPD - главного соперника ХДС, раскритиковали его за нарушение тайны голосования.





"С точки зрения соблюдения секретности, Лашет - лучший канцлер для всех иностранных спецслужб", - заявил экс-депутат SPD Герольд Райхенбах.





В свою очередь уполномоченный по надзору за федеральными выборами (Bundeswahlleiter) заявил, что несмотря на то, что Лашет нарушил тайну голосования, его бюллетень не будет признан недействительным - так как уже был брошен в урну, а факт голосования за собственную политсилу не является неожиданностью.





Отметим, что Лашет голосовал на участке в средней школе в Аахене. По словам политика, выборы определят жизнь Германии на ближайшие годы и "каждый голос имеет значение".





Другие топ-кандидаты в канцлеры уже проголосовали - в частности, лидер SPD Олаф Шольц и лидер "Зеленых" Анналена Бербок. Они голосовали в Потсдаме.





Отметим, что соцопросы предсказывают победу социал-демократам. По последним цифрами, они имеют поддержку на уровне 25-26%, ХДС-ХСС - 22-25%, Зеленые - 16-17%.



