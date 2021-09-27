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27 сентября 21, 10:47
Талибы призвали возобновить полеты в Афганистан
аэропорт
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"Талибан" уверяет, что будет полноценно сотрудничать со всеми авиакомпаниями для возобновления международных авиарейсов.
Талибан призвал возобновить международное авиасообщение с Афганистаном. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 сентября.

В частности, представитель МИД Абдул Кахар Балх заявил, что в связи с прекращением международных рейсов афганцы не могут вернуться в страну или улететь в деловых или образовательных целях.

"Поскольку проблемы в Международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью готов к выполнению внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана уверяет все авиакомпании, что будет полноценно сотрудничать с ними", - сказал Абдул Кахар Балх.

На данный момент коммерческое авиасообщение с Афганистаном еще не восстановлено. Аэропорт в Кабуле, закрытый после эвакуации тысяч иностранцев и афганцев, вновь открыли при помощи технических специалистов из Катара и Турции.

Источник: https://korrespondent.net/
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