Талибы призвали возобновить полеты в Афганистан

Талибан призвал возобновить международное авиасообщение с Афганистаном. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 сентября.





В частности, представитель МИД Абдул Кахар Балх заявил, что в связи с прекращением международных рейсов афганцы не могут вернуться в страну или улететь в деловых или образовательных целях.





"Поскольку проблемы в Международном аэропорту Кабула решены, и аэропорт полностью готов к выполнению внутренних и международных рейсов, Исламский Эмират Афганистана уверяет все авиакомпании, что будет полноценно сотрудничать с ними", - сказал Абдул Кахар Балх.





На данный момент коммерческое авиасообщение с Афганистаном еще не восстановлено. Аэропорт в Кабуле, закрытый после эвакуации тысяч иностранцев и афганцев, вновь открыли при помощи технических специалистов из Катара и Турции.



