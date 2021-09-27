РФ выделит ОРДЛО более $12 млрд

Россия в ближайшие три года выделит "ЛДНР" более 900 миллиардов рублей (около 12 млрд долларов - ред.). Об этом со ссылкой на утвержденную правительством РФ Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы сообщает Донбасс.Реалии в воскресенье, 26 сентября.





По данным РФ, на территории ОРДЛО проживает около 2,9 миллиона человек. 38% из них - пенсионеры. Средняя зарплата - 15 тысяч рублей, на 20 тысяч меньше, чем в соседней Ростовской области. Кремль планирует через три года, в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. При этом военная составляющая содержания сепаратистов финансируется отдельно.





Как пишет издание, по данным украинской разведки, управление социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе осуществляется через Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, созданную в декабре 2014 года.





Финансирование происходит через московский Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Глава Межведомственной комиссии и председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда - замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров. Ряд сотрудников этого фонда занимают должности в руководстве группировок "ДНР" и "ЛНР".





В частности, в Донецке - это заместители руководителя так называемого "правительства" "ДНР" Владимир Пашков и Владимир Антонов, руководитель аппарата так называемого "правительства" Владимир Ежиков и Виктор Колесник - "советник" главаря группировки "ДНР". А в Луганске работниками Благотворительного фонда является "советники" главаря группировки "ЛНР" Виталий Кузнецов и Никита Дворников (настоящие фамилии Виталий Якуш и Никита Картошкин), так называемый министр промышленности "ЛНР" Сергей Неверов (на самом деле Сергей Богданов) и председатель наблюдательного совета местной компании "Востокуголь" Андрей Разин (Андрей Чурин).



