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27 сентября 21, 10:53
В Турции снова вспыхнули лесные пожары
пожар
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Пожары в лесах возникли на юге и западе страны. Всего за выходные в Турции возникло восемь лесных пожаров.
На юге и западе Турции снова вспыхнули лесные пожары. Об этом сообщает управление лесного хозяйства Турции в Twitter в воскресенье, 26 сентября.

"В провинцию Балыкесир, в районах Эдремит и Багюзю, где возник лесной пожар, был направлен один вертолет и пять пожарных машин", - сказано в сообщении.

Накануне ночью пожар возник в провинции Мугла, в районе Фетхие. Пожарным понадобилось около десяти часов, чтобы взять пожар под контроль.

При этом всего с 25 сентября зафиксировали восемь лесных пожаров в провинциях Анталия, Стамбул, Измир, Адана, Стамбул, Денизли. Все они локализованы.

Напомним, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал высадить по три саженца на каждого жителя Турции, чтобы восстановить территории от разрушительных пожаров.

Источник: https://korrespondent.net/
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