В Pfizer спрогнозировали сроки окончания пандемии

Гендиректор Pfizer Альберт Бурла полагает, что люди смогут вернуться к нормальной жизни в течение года после пандемии. Об этом сообщает CNBC в воскресенье, 26 сентября.





"Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Бурла.





По словам главы Pfizer, возвращение к нормальной жизни будет иметь определенные оговорки.





"Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок". - пояснил Бурла.





В частности, вероятно, потребуются ежегодные прививки от коронавируса.





"У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные", - подытожил Бурла.



