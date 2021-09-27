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27 сентября 21, 10:54
В Pfizer спрогнозировали сроки окончания пандемии
Pfizer
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Возвращение к нормальной жизни будет иметь оговорки, однако оно возможно в течение года после пандемии, заявили в компании.
Гендиректор Pfizer Альберт Бурла полагает, что люди смогут вернуться к нормальной жизни в течение года после пандемии. Об этом сообщает CNBC в воскресенье, 26 сентября.

"Я думаю, что в течение года мы сможем вернуться к нормальной жизни", - сказал Бурла.

По словам главы Pfizer, возвращение к нормальной жизни будет иметь определенные оговорки.

"Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок". - пояснил Бурла.

В частности, вероятно, потребуются ежегодные прививки от коронавируса.

"У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные", - подытожил Бурла.

Источник: https://korrespondent.net/
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