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27 сентября 21, 10:57
Минск обвинил ООН в финансировании протестов в Беларуси
Владимир Макей
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Глава МИД Беларуси находится в Нью-Йорке, где принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем заявил, что представители организации причастны к финансированию протестов в республике. Об этом глава МИД рассказал в эфире телеканала Беларусь 1 в воскресенье, 26 сентября.

"Что касается встречи с генеральным секретарем ООН, я был вынужден обозначить ряд некоторых проблемных вопросов, появившихся в последнее время в наших отношениях с этой организацией. Мы указали на недопустимость использования отдельных структур ООН для демонизации Беларуси, дискредитации Беларуси по абсолютно надуманным, политизированным мотивам", - сказал Макей.

Министр добавил, что предупредил Гутерриша, что в случае публикации помощниками генсека, которые "являются представителями стран-членов Европейского Союза" в ООН, "неприглядных" материалов о республике, ответ Минска последует незамедлительно.

"Если в ближайшее время будут опубликованы соответствующие материалы по линии ООН с подачи этих помощников генерального секретаря, мы расскажем о том, как некоторые представители команды ООН в Беларуси использовали финансовые средства ООН, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций и тому подобное", - утверждает Макей.

Отметим, глава МИД Беларуси находится в Нью-Йорке, где принимает участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: https://korrespondent.net/
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