Выборы в Германии: лидируют социал-демократы

Результаты подсчета голосов избирателей на парламентских выборах в Германии по состоянию на 00:36 (по Киеву) понедельника, 27 сентября, свидетельствуют, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,8% голосов, тогда как блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 24,1%, пишет DW.





Согласно данным социологической службы Infratest dimap, третье место с 14,6% голосов занимает партия Союз-90/"зеленые", четвертое - Свободная демократическая партия (СвДП), у которой 11,5%.

Первую пятерку замыкает правопопулистская Альтернатива для Германии с 10,5%.

Отмечается, что итоги голосования подведены уже в более чем 90 округах.













Напомним, немецкий парламент (бундестаг) формируется по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.





Накануне немцы избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит выбрать нового канцлера ФРГ, который затем сформирует правительство.





Ранее в Германии были обнародованы данные экзит-поллов. Согласно опросу избирателей на выходе из участков, две ключевые политсилы - социал-демократы и блок действующей канцлера Меркель ХДС/ХСС - набрали примерно поровну (по 25%) голосов.



