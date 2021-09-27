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27 сентября 21, 11:04
Выборы в Германии: лидируют социал-демократы
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Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцом опережает блок ХДС/ХСС, возглавляемый Армином Лашетом, более чем на 1,5% голосов.
Результаты подсчета голосов избирателей на парламентских выборах в Германии по состоянию на 00:36 (по Киеву) понедельника, 27 сентября, свидетельствуют, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,8% голосов, тогда как блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - 24,1%, пишет DW.

Согласно данным социологической службы Infratest dimap, третье место с 14,6% голосов занимает партия Союз-90/"зеленые", четвертое - Свободная демократическая партия (СвДП), у которой 11,5%.
 
Первую пятерку замыкает правопопулистская Альтернатива для Германии с 10,5%.
 
Отмечается, что итоги голосования подведены уже в более чем 90 округах.



Напомним, немецкий парламент (бундестаг) формируется по смешанной системе. Половина мест отводится кандидатам, которые были избраны в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе. Вторая половина распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам, в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.

Накануне немцы избрали депутатов 20-го по счету бундестага. Через несколько недель законодателям предстоит выбрать нового канцлера ФРГ, который затем сформирует правительство.

Ранее в Германии были обнародованы данные экзит-поллов. Согласно опросу избирателей на выходе из участков, две ключевые политсилы - социал-демократы и блок действующей канцлера Меркель ХДС/ХСС - набрали примерно поровну (по 25%) голосов.

Источник: https://korrespondent.net/
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