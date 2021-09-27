В США на вечеринке застрелили звезду американского футбола

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба на домашней вечеринке. В результате был убит игрок университетской лиги страны по американскому футболу, 21-летний Аарон Лоу. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщило агентство Associated Press.





По данным полиции, Лоу был студентом-второкурсником Университета Юты, за клуб которого выступал под 22-м номером.





Кроме Лоу, при стрельбе в Солт-Лейк-Сити пострадала женщина. Она находится в больнице, ее состояние критическое. Правоохранители разыскивают нападавшего, которому удалось скрыться.





Губернатор штата выразил соболезнования семье погибшего спортсмена.





По информации АР, в декабре прошлого года также был убит друг Лоу и партнер по команде Тай Джордан. В память о нем спортсмен тогда стал выступать под 22-м номером.



























