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27 сентября 21, 11:09
В США на вечеринке застрелили звезду американского футбола
Аарон Лоу
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Аарон Лоу был студентом-второкурсником Университета Юты, за клуб которого выступал.
В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба на домашней вечеринке. В результате был убит игрок университетской лиги страны по американскому футболу, 21-летний Аарон Лоу. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщило агентство Associated Press.

По данным полиции, Лоу был студентом-второкурсником Университета Юты, за клуб которого выступал под 22-м номером.

Кроме Лоу, при стрельбе в Солт-Лейк-Сити пострадала женщина. Она находится в больнице, ее состояние критическое. Правоохранители разыскивают нападавшего, которому удалось скрыться.

Губернатор штата выразил соболезнования семье погибшего спортсмена.

По информации АР, в декабре прошлого года также был убит друг Лоу и партнер по команде Тай Джордан. В память о нем спортсмен тогда стал выступать под 22-м номером.







Источник: https://korrespondent.net/
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