Армия Израиля ликвидировала пятерых боевиков ХАМАС

Израильские военные в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан убили пятерых боевиков террористической группировки ХАМАС. Об этом информировало агентство Reuters со ссылкой на ЦАХАЛ.





По словам представителя армии Израиля, с целью "помешать работе очага ХАМАС" было проведено пять рейдов. Во время налета произошли перестрелки, жертвами которых стали пять террористов.





Кроме того, в одном из столкновений двое израильских военных, в том числе офицер, были тяжело ранены.





Отмечается, что родственник одного из убитых палестинцев утверждает, что израильтяне убили его 16-летнего племянника. В ЦАХАЛ заверили, что все убитые были вооруженными боевиками, однако пообещали проверить слова мужчины.





Как подчеркнули в издании, упомянутые перестрелки стали самыми смертоносными столкновениями между Израилем и ХАМАС после 11-дневной войны в секторе Газа в мае.



