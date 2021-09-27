Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.16
USD
26.62
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
27 сентября 21, 11:11
Армия Израиля ликвидировала пятерых боевиков ХАМАС
военные
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Перестрелки стали самыми смертоносными столкновениями между Израилем и ХАМАС после 11-дневной войны в секторе Газа в мае.
Израильские военные в ходе рейдов на оккупированном Западном берегу реки Иордан убили пятерых боевиков террористической группировки ХАМАС. Об этом информировало агентство Reuters со ссылкой на ЦАХАЛ.

По словам представителя армии Израиля, с целью "помешать работе очага ХАМАС" было проведено пять рейдов. Во время налета произошли перестрелки, жертвами которых стали пять террористов.

Кроме того, в одном из столкновений двое израильских военных, в том числе офицер, были тяжело ранены.

Отмечается, что родственник одного из убитых палестинцев утверждает, что израильтяне убили его 16-летнего племянника. В ЦАХАЛ заверили, что все убитые были вооруженными боевиками, однако пообещали проверить слова мужчины.

Как подчеркнули в издании, упомянутые перестрелки стали самыми смертоносными столкновениями между Израилем и ХАМАС после 11-дневной войны в секторе Газа в мае.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Почему Израиль и ХАМАС обстреливают друг друга и что будет?
Сектор Газа продолжает обстреливать ряд израильских городов
Израиль продолжит атаковать ХАМАС - Нетаньяху
Перемирие Израиля и ХАМАС соблюдается
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Великобритании начался топливный кризис
noimageВо Франции неизвестные сожгли более 20 автомобилей
noimageСоциал-демократы выигрывают выборы в Германии
noimageВ США на вечеринке застрелили звезду американского футбола
noimageВыборы в Германии: лидируют социал-демократы
Лента новостей