Во Франции неизвестные сожгли более 20 автомобилей

В городе Арль на юге Франции в ночь на 26 сентября пожар на парковке уничтожил 24 автомобиля. Об этом сообщает Le Figaro в понедельник, 27 сентября.





Как выяснили в полиции, автомобили подожгли умышленно около 23:30 в ночь на воскресенье. Часть из них сгорели, еще часть серьезно повреждены.





Правоохранители связывают инцидент с тем, что в тот же вечер полиция совершила рейд по предотвращению наркоторговли, во время которого задержали одного человека. Полиция пояснила, как подсказывает предыдущий опыт, массовый поджог могли совершить другие молодые люди из этой компании, чтобы отомстить.





"Они действовали очень быстро и были на двухколесном транспорте для большей мобильности", - заявил представитель комиссариата полиции Паскаль Трузи, добавив, что на видео с камер наблюдения попали трое предполагаемых поджигателей и их надеются вскоре идентифицировать.



