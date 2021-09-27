В Великобритании начался топливный кризис

В Великобритании массово закрылись АЗС из-за дефицита горючего, сообщает Associated press.





Из-за сложившейся ситуации у работающих АЗС образовались огромные очереди. Для того, чтобы заправить авто, водителям приходится ждать часами.





Ассоциация розничных торговцев бензином, которая представляет почти 5 500 независимых торговых точек, заявила, что около двух третей ее членов продали свое топливо, а у остальных запасы "частично исчерпались и скоро закончатся".





Топливный кризис образовался из-за перебоев в поставках, обусловленных нехваткой водителей грузовиков. При этом отмечается, что топлива в стране достаточно, но оно находится на терминалах и нефтеперерабатывающих заводах.





Представители транспортной отрасли заявляют, что в Великобритании не хватает десятков тысяч дальнобойщиков из-за ряда факторов, включая пандемию коронавируса, стареющую рабочую силу и отток иностранных рабочих после выхода страны из ЕС.





Из-за сложившейся ситуации правительство Великобритании объявило, что будет выдавать тысячи экстренных виз иностранным водителям грузовиков, чтобы британцы на Рождество не остались без индейки. В частности, с октября будет выдано 5 тысяч трехмесячных виз водителям грузовиков и еще 5 500 виз для птицеводов.





Как сообщает ВВС, также правительство приостановит действие закона о конкуренции, чтобы наладить поставки топлива. Это упростит для нефтяных компаний обмен информацией и расставит приоритеты в наиболее нуждающихся частях страны.





Министры также рассматривают возможность использования армии для доставки топлива.





Ранее сообщалось об угрозе энергетического кризиса в Британии из-за повреждения в результате пожара силового кабеля, по которому страна получает электроэнергию из Франции.



