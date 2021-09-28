Пентагон испытал гиперзвуковую ракету

Министерство обороны США успешно провело испытания гиперзвуковой ракеты, чья скорость в пять раз превысила скорость звука. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщается на сайте Управления перспективных исследовательских программ Пентагона.





"Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", - говорится в заявлении.





Отмечается, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты.





Разработчик ракеты - американский концерн Raytheon Technologies.



