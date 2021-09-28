Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.02
USD
26.57
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
28 сентября 21, 10:16
Пентагон испытал гиперзвуковую ракету
Пентагон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Скорость новой крылатой ракеты в пять раз превышает скорость звука. Пентагон отчитался об успешных испытаниях.
Министерство обороны США успешно провело испытания гиперзвуковой ракеты, чья скорость в пять раз превысила скорость звука. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщается на сайте Управления перспективных исследовательских программ Пентагона.

"Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем. <...> Крылатая ракета развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе испытаний основные поставленные цели были достигнуты.

Разработчик ракеты - американский концерн Raytheon Technologies.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Пентагон подтвердил: слитое в сеть видео с НЛО – настоящее
Войск РФ возле границы Украины больше, чем в 2014 году
Пентагон отреагировал на отвод войск РФ
Пентагон отказался признавать Россию врагом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Крите произошло еще одно сильное землетрясение
noimageВ Бразилии песчаная буря накрыла город
Лента новостей