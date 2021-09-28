На Крите произошло еще одно сильное землетрясение

В Греции на острове Крит зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр утром во вторник, 28 сентября.





По его информации, эпицентр толчков находился в 18 километрах к юго-востоку от города Ираклион, население которого составляет около 140 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 2 километра.





Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.





Напомним, 27 сентября на острове Крит произошло землетрясение силой около 6 баллов по шкале Рихтера. Тогда погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения. Также произошли значительные разрушения зданий, храмов и инфраструктуры.



