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28 сентября 21, 10:52
На Крите произошло еще одно сильное землетрясение
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Эпицентр толчков находился в 18 километрах к юго-востоку от города Ираклион с населением около 140 тысяч человек.
В Греции на острове Крит зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр утром во вторник, 28 сентября.

По его информации, эпицентр толчков находился в 18 километрах к юго-востоку от города Ираклион, население которого составляет около 140 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 2 километра.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

Напомним, 27 сентября на острове Крит произошло землетрясение силой около 6 баллов по шкале Рихтера. Тогда погиб по меньшей мере один человек, еще девять получили ранения. Также произошли значительные разрушения зданий, храмов и инфраструктуры.

Источник: https://korrespondent.net/
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