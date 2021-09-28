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28 сентября 21, 19:28
Россия и Турция на пороге открытого военного столкновения
Россия и Турция
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Обострение конфликта в Сирии окончательно поставит точку на отношениях между Турцией и Россией

Турция и Россия стремительно идут к открытому военному столкновению в Сирии. Похоже, что странной "дружбе" между этими странами наступает конец, и президент турции Реджеп Эрдоган может превратиться в еще одного врага президента РФ Владимира Путина.

Так, вчера турецкие силы обстреляли российский вертолет в сирийской провинции Идлиб, которую контролирует Турция. А все из-за многочисленных провокаций со стороны российской авиации, которая готовится к решающей битве за Идлиб вместе с силами сирийского лидера Башара Асада.

Для Эрдогана контроль над Идлибом – принципиальный вопрос, отступить он не может. Так же не могут отступить и Асад с Путиным, которые хотят вернуть себе контроль над всей Сирией.

Для России ситуация складывается крайне плохо. Мало того, что турецкие войска способны нанести россиянам сокрушительное поражение при прямом столкновении, так еще и Эрдоган недавно нормализовал отношения с Саудовской Аравией и ОАЭ, что поможет ему в противостоянии с Россией и Ираном.

Путин делает все, что может – вводит новые санкции против турецких помидоров. Но, похоже, что на этот раз на Эрдогана это не подействует. И российские, и турецкие, и арабские аналитики в один голос утверждают, что прямое военное столкновение неизбежно, и конфликт в Идлибе окончательно поставит точку на отношениях между Турцией и Россией.

Для Украины это означает одно: Турция, наконец, может открыто встать на нашу сторону и начать предоставлять нам масштабную военную и политическую помощь в борьбе с Кремлем.
liga.net
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