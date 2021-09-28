Разнос от Зеленского. Как прошла Генассамблея ООН

Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая завершилась в понедельник, показала, что пандемия коронавируса и другие ключевые события последнего года не только не добавили миру единства, но и повысили уровень конфликтности на планете.





В рамках участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский провел серию дипломатических переговоров высокого и наивысшего уровней.

Он встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, главой Microsoft Брэдом Смитом и другими.

Главным пунктом пребывания в Нью-Йорке стало выступление президента Украины перед членами Генассамблеи ООН, в котором он раскритиковал организацию. Зеленский начал со слов "Пора просыпаться!". Он призвал к коренному реформированию ООН.

"Мы хотим оживить ООН. Для начала нужно обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя", - подчеркнул украинский президент.

Для оживления ООН он, в частности, предложил проводить заседания вблизи "горячих точек".

"Сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он может сделать", - сказал Зеленский, призвав организацию вспомнить о своих достижениях и усилить взаимодействие.

Он также призвал ООН отреагировать на раздачу российских паспортов в неподконтрольных Киеву районах Украины, а также на участие крымчан и жителей самопровозглашенных "ЛДНР" в выборах в Госдуму РФ.

"Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно?" - заявил президент Украины.

Он также призвал все страны ООН, в том числе и Россию, присоединиться к Крымской платформе.

"Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - заявил он, раскритиковав ООН за то, что ее представители не приняли участие в Крымской платформе в августе.



