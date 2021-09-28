Разнос от Зеленского. Как прошла Генассамблея ООН

Неделя высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая завершилась в понедельник, показала, что пандемия коронавируса и другие ключевые события последнего года не только не добавили миру единства, но и повысили уровень конфликтности на планете.
"Страстное" выступление Зеленского
В рамках участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский провел серию дипломатических переговоров высокого и наивысшего уровней.
Он встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, главой Microsoft Брэдом Смитом и другими.
Главным пунктом пребывания в Нью-Йорке стало выступление президента Украины перед членами Генассамблеи ООН, в котором он раскритиковал организацию. Зеленский начал со слов "Пора просыпаться!". Он призвал к коренному реформированию ООН.
"Мы хотим оживить ООН. Для начала нужно обновить устав. Это не рекомендации, которые можно выполнять по своему желанию. Вы не найдете там слов: каждый сам за себя", - подчеркнул украинский президент.
Для оживления ООН он, в частности, предложил проводить заседания вблизи "горячих точек".
"Сегодня ООН - как супергерой на пенсии, который забыл, что он может сделать", - сказал Зеленский, призвав организацию вспомнить о своих достижениях и усилить взаимодействие.
Он также призвал ООН отреагировать на раздачу российских паспортов в неподконтрольных Киеву районах Украины, а также на участие крымчан и жителей самопровозглашенных "ЛДНР" в выборах в Госдуму РФ.
"Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно?" - заявил президент Украины.
Он также призвал все страны ООН, в том числе и Россию, присоединиться к Крымской платформе.
"Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда открыт для России. Поскольку в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", - заявил он, раскритиковав ООН за то, что ее представители не приняли участие в Крымской платформе в августе.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступление Зеленского было одним из самых ожидаемых и имело мощный эффект.
"Было очень много внимания. Мы получили много сообщений и звонков: из Госдепа США и Белого дома, от европейских партнеров, с очень теплыми словами поддержки и впечатлениями от выступления президента. Это имело очень мощный эффект", - сказал Ермак 27 сентября в эфире телеканала ICTV.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему риторика украинских властей на нынешней сессии Генассамблеи ООН стала жестче.
По его словам, современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость и не оставляет возможности "отсидеться" в стороне.
"С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН", - пояснил он.
Отметим, что после выступления Зеленского в Госдепе США отметил страстность его речи.
"Зеленский выступил со страстным обращением на Генассамблее ООН. Мы согласны, что настоящая приверженность принципам ООН означает реагирование на российскую оккупацию Крыма и принудительное голосование граждан Украины на выборах в Государственную думу России", - говорится в сообщении в Twitter.Байден объявил новую эпоху
Джо Байден впервые выступил на сессии Генассамблеи ООН в качестве президента США. Многие назвали его речь главным событием сессии. Байден говорил о пандемии коронавируса, холодной и горячей войне, ядерное сделке с Ираном, климатических изменениях.
По его словам, мир находится на развилке, и необходимо смотреть в будущее, готовясь к новой эпохе - эпохе упорной дипломатии, поскольку она одна способна дать ответ на вызовы будущего.
Он пообещал, что военная сила будет последним инструментом, к которому будет прибегать его страна - альтернативой ей станет взаимодействие с союзниками на местах. Подробно о выступлении Байдена в материале Переломный момент.Эрдоган давил на Путина Крымом
На Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины.
"Мы придаем большое значение защите территориальной целостности и суверенитета Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем", - сказал Эрдоган.
На полях Генассамблеи Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече украинский лидер поблагодарил за "твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма РФ".
А вот Москва была разочарована словами Эрдогана накануне его визита в Россию, который должен состояться 29 сентября. Эксперты говорят, что таким образом Анкара хочет надавить на Москву. Об этом подробно в материале Эрдоган сердит Россию Крымом.Российские наемники вместо Франции
Тема российских наемников в Африке вышла из тени. Этот вопрос открыто обсуждался в Нью-Йорке во время сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что власти Мали обратились за помощью в обеспечении безопасности к российской частной военной компании. Об этом со ссылкой на источники уже пару недель пишут западные СМИ.
По словам Лаврова, эта тема очень волновала европейских партнеров, с которыми он встречался в Нью-Йорке.
Со своей стороны, премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига заявил с трибуны ООН, что Бамако ищет новых партнеров, чтобы заполнить "пустоту", которая неизбежно возникнет после завершения Францией антитеррористической операции Бархан.
В 2013 году Франция начала в Мали военную, направленную против восставших на севере Мали туарегов и исламских террористических группировок. В августе 2014 года ее распространили на Буркина-Фасо, Мавританию, Нигер и Чад.
В августе 2020 года и в мае текущего в Мали произошли военные перевороты. Об этом подробно в материале Второй за год переворот: чем недовольна хунта Мали. После этих событий Франция объявила, что завершает операцию.Конец войне Корей
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генассамблее ООН, предложил провозгласить окончание Корейской войны. Он отметил, что этому могут и должны помочь Китай и США.
Однако позже замглавы МИД Северной Кореи Ли Тхэ Сон ответил, что еще рано объявлять об окончании конфликта. Он отметил, что заявление об окончании войны "не имеет юридической обязательной силы" и "через мгновение станет просто клочком бумаги".Борей Джонсон
Климатические изменения были одной из главных тем саммита, но больше других о них говорил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
Он рассказал, что даже хотел изменить свое имя в честь бога северного ветра в греческой мифологии, и стать Бореем Джонсоном, чтобы поддержать возобновляемые источники энергии.
"Мы построили огромные леса из ветряных турбин в Северном море между Британией и Нидерландами", - рассказал британский премьер.
Свое выступление, посвященное проблемам экологии и борьбы с изменениями климата , он построил в шуточном стиле, и даже вспомнил персонажа Маппет-шоу лягушонка Кермита.
"Когда лягушонок Кермит пел, что быть зеленым не просто, - я скажу, что он был не прав. Это и легко, и приятно, и правильно", - отметил Джонсон.
В заключении он предупредил, что если не будут приняты срочные меры, то "мы сделаем эту прекрасную планету фактически непригодной для жизни - не только для нас, но и для многих других биологических видов".Гибридная война Беларуси
Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на Генассамблее, заявил, что гибридная атака, предпринятая белорусскими властями с использованием нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, стала угрозой международной безопасности.
"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы люди не использовались как инструмент гибридной атаки", - сказал Науседа, призвав международное сообщество солидарно ответить на этот вызов.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на сессии, в свою очередь заявил, что Минск "больше года остается мишенью воинственного давления со стороны коллективного Запада".
"И все лишь потому, что в Беларуси не удалось реализовать отшлифованный до совершенства сценарий очередной цветной революции, приуроченной к президентским выборам. Сегодня против Беларуси развязана масштабная гибридная война по всем направлениям", - сказал Макей.
Он отметил, что сегодня "белорусский народ един в выборе стратегического курса на построение сильного, суверенного и процветающего государства".Кто еще кого критиковал
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинял Армению в нежелании подписывать мирный договор, а международное сообщество подверг критике за использование словосочетания Нагорный Карабах.
Армянский премьер Никол Пашинян, в свою очередь, обращал внимание на то, что "подразделения вооруженных сил Азербайджана 12 мая вторглись на суверенную территорию Армении", а также призывал не признавать сложившуюся в Нагорном Карабахе "вследствие применения силы ситуацию легитимной".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган критиковал нынешнюю структуру Совбеза ООН, члены которого "собираются и управляют миром как хотят". Но и ему самому предъявляли претензии: за "стремление к конфронтации", "неприемлемые угрозы применения силы" и желание превратить Кипр в протекторат господина Эрдогана критиковали кипрский президент Никос Анастасиадис и премьер Греции Кириакос Мицотакис.
О "движимой колониальными идеями экспансии" говорил и председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, имея в виду Израиль. Еврейскому государству досталось и от президента Ливана Мишеля Ауна - за планы начать бурение на спорном участке морского шельфа.K-pop как посланник молодежи
Южнокорейская K-pop группа BTS выступила в роли посланников нового поколения в рамках сессии Генассамблеи ООН. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назначил музыкантов BTS специальными представителями по делам будущих поколений и культуры.
Солисты BTS акцентировали внимание на влиянии пандемии коронавируса на будущее молодежи и изменениях климата.
Группа также сняла музыкальный клип на песню Permission to Dance (Разрешение танцевать) в пустом зале Генассамблеи. По словам солиста группы Ким Нам Чжуна, нынешнюю молодежь называют "потерянным поколением COVID", однако все дело в том, что путь, по которому они идут, "не виден взрослыми глазами".