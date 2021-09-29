Афганистану грозит финансовый коллапс

Афганистан на грани финансового коллапса. Об этом заявил исполнительный директор Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калим аль-Фалахи, сообщает BBC News во вторник, 28 сентября.





По его словам, банковская система столкнулась в "экзистенциальным кризисом" из-за паники клиентов - сейчас происходит массовый вывод средств, а большинство банков не работают и не предоставляют полный спектр услуг. Кроме того, экономика Афганистана уже находилась на грани системного кризиса еще до того, как "Талибан" захватил там власть.





Экономика страны сильно зависит от иностранной помощи. Согласно данным Всемирного банка, около 40% ВВП Афганистана приходится на международные ресурсы. При этом после смены власти западные страны заморозили международные фонды, в том числе финансовые активы, к которым Афганистан мог получить доступ через Всемирный банк и МВФ.





Также в стране отмечается рост инфляции и резкое падение местной валюты (афгани). Многие потеряли работу и испытывают нехватку наличных денег. Только 5% семей в стране имеют достаточно еды на каждый день, а 50% говорят, что у них заканчивалась еда хотя бы один раз за последние две недели.





В свою очередь США заявили, что готовы рассмотреть возможность сотрудничества с "Талибаном", однако это будет зависеть от некоторых предварительных условий, включая отношение текущего режима к женщинам и меньшинствам. В этих обстоятельствах "Талибан" ищет другие источники финансовой поддержки.





"Они с нетерпением ждут Китай и Россию, а также некоторые другие страны", - сказал Аль Фалахи.



