В Беларуси застрелили сотрудника КГБ, стрелок также убит

В Беларуси в ходе спецоперации убили сотрудника КГБ. Силовики также ответным огнем убили стрелявшего. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.





"Сегодня во время проведения спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья на поражение. Особо опасный преступник в результате смертельно ранил сотрудника Комитета госбезопасности", - говорится в сообщении КГБ.





Отмечается, что стрелявший был убит ответным огнем.





Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.





Проводятся неотложные следственные действия.





Какие-либо подробности не приводятся - не называется даже населенный пункт, где это произошло.





На видео, опубликованном государственными каналами, называется имя погибшего сотрудника КГБ - Дмитрий, позывной - "Нирвана".





Вместе с тем публикуется также видео, которое снимала с обратной стороны двери женщина, которая находилась в квартире вместе со стрелком.





На видео видно, как силовики взламывают двери одной из квартир в подъезде, а с обратной стороны наготове стоит мужчина с ружьем. Когда сотрудники КГБ вломились в квартиру, между ними и мужчиной возникла перестрелка, во время которой один из силовиков получил ранение.



