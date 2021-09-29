Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.96
USD
26.58
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 сентября 21, 10:49
В Беларуси застрелили сотрудника КГБ, стрелок также убит
силовики
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Силовики вломились в квартиру и нарвались на огонь. Один из сотрудников КГБ получил смертельное ранение, а его коллеги убили стрелявшего.
В Беларуси в ходе спецоперации убили сотрудника КГБ. Силовики также ответным огнем убили стрелявшего. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня во время проведения спецмероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь из ружья на поражение. Особо опасный преступник в результате смертельно ранил сотрудника Комитета госбезопасности", - говорится в сообщении КГБ.

Отмечается, что стрелявший был убит ответным огнем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.

Проводятся неотложные следственные действия.

Какие-либо подробности не приводятся - не называется даже населенный пункт, где это произошло.

На видео, опубликованном государственными каналами, называется имя погибшего сотрудника КГБ - Дмитрий, позывной - "Нирвана".

Вместе с тем публикуется также видео, которое снимала с обратной стороны двери женщина, которая находилась в квартире вместе со стрелком.

На видео видно, как силовики взламывают двери одной из квартир в подъезде, а с обратной стороны наготове стоит мужчина с ружьем. Когда сотрудники КГБ вломились в квартиру, между ними и мужчиной возникла перестрелка, во время которой один из силовиков получил ранение.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
ВР утвердила законы о реструктуризации валютных кредитов
Закон про оприлюднення статків: кого зачепить найбільше?
В Донецке взяли в заложники беременную украинку
В Киеве предлагают заплатить за отопление наперед
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ЕС не могут договориться о вступлении балканских стран
noimageБлинкен заявил о блокировке Россией совещания ОБСЕ
noimageДания одобрила бустерную дозу
noimageИзвержение вулкана на Пальме: лава достигла океана
noimageСША и Китай обсудили закупку иранской нефти
Лента новостей