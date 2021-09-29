Через 30 лет часть Франции может затопить

“В 2050 году, если ничего не предпринять Камарг, Марэ Пуатевен, Дюнкерк и Бордо окажутся под водой, ежегодно будет затапливаться один миллион французов", - пока это лишь цитата из дебатов кандидатов в президенты Франции от партии Непокоренная Франция.





Однако вопросы последствий глобального потепления поднимаются уже давно. И для Франции прогнозы неутешительны.





Климатические последствия





Под воздействием таяния полярных льдов, горных ледников, расширения океанических вод повышение уровня моря станет неизбежным. Международные ученые, участвовавшие в разработке доклада об изменении климата, отмечают, что "глобальный средний уровень моря с 1900 года повышался быстрее, чем в любой другой предыдущий век, по крайней мере, за последние 3000 лет". В период с 1901 по 2018 год он увеличился в среднем на 20 см, с сильным ускорением с 1990-х годов, "весьма вероятно" связанным с человеческой деятельностью.





По мнению экспертов, этот рост будет продолжаться более устойчивыми темпами: даже при самом оптимистичном сценарии, если мы резко сократим выбросы парниковых газов, к концу века уровень мирового океана повысится на величину от 28 до 55 сантиметров. Но при самом негативном сценарии уровень вводы поднимется больше, чем на метр.





Угрозы для Франции





Во Франции, по данным Министерства экологического солидарного перехода, 17,1 млн жителей уже находятся под угрозой затопления и 1,4 млн человек могут оказаться под водой.





Вся северная часть Бордо, а также восточная часть района Бастид находятся в "красной зоне".





По мнению климатолога Эрве Ле Тре, члена Французской академии наук, "мы берем ссылки на 2050/2100, которые полезны для предупреждения, для предоставления ориентиров, но сегодня мы не в состоянии точно знать, что произойдет. Крайние сроки нельзя использовать для того, чтобы отмахиваться от своей ответственности, говоря: "В любом случае, действовать уже слишком поздно". Потому что иначе такие предупреждения могут оказаться контрпродуктивными". Поэтому, по его словам, "важно понимать, в чем заключаются опасности, и знать, как себя вести перед лицом этих рисков. Теперь мы знаем проблему; главная задача - взяться за ее решение".





В любом случае, придется адаптироваться: по данным исследования, проведенного Центром исследований и экспертизы рисков, окружающей среды, мобильности и планирования (Cerema) для Министерства экологического солидарного перехода, к 2100 году от 5000 до 47 300 единиц жилья будут потенциально затронуты сокращением береговой линии на оценочную стоимость недвижимости от 0,8 до 8 млрд евро.



