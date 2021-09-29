В США убийцу журналистов приговорили к шести пожизненным

В США суд штата Мэриленд во вторник, 28 сентября, вынес приговор Джерроду Рамосу, который в 2018 году застрелил пятерых сотрудников местной газеты Capital Gazette. Мужчину приговорили к шести пожизненным срокам заключения, информировал телеканал CBS.





"Подсудимый был приговорен к пяти пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение, а также получил еще один пожизненный срок и 345 лет лишения свободы", - уточняется в материале.





СМИ напомнили, что в июле этого года Рамос признал себя виновным по 23 пунктам обвинения, но заявил, что не может нести ответственность за преступление. Присяжные с ним не согласились.





Напомним, 28 июня 2018 года подсудимый ворвался в главный офис редакции Capital Gazette в городе Аннаполис и расстрелял пятерых человек. До этого Рамос в течение нескольких лет направлял журналистам издания угрозы в связи с материалами о его уголовном прошлом.





Также он множество раз подавал на СМИ в суд.



