Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.96
USD
26.58
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 сентября 21, 10:56
В США убийцу журналистов приговорили к шести пожизненным
Джеррод Рамос
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Джеррод Рамос признал себя виновным по 23 пунктам обвинения, но заявил, что не может нести ответственность за преступление.
В США суд штата Мэриленд во вторник, 28 сентября, вынес приговор Джерроду Рамосу, который в 2018 году застрелил пятерых сотрудников местной газеты Capital Gazette. Мужчину приговорили к шести пожизненным срокам заключения, информировал телеканал CBS.

"Подсудимый был приговорен к пяти пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение, а также получил еще один пожизненный срок и 345 лет лишения свободы", - уточняется в материале.

СМИ напомнили, что в июле этого года Рамос признал себя виновным по 23 пунктам обвинения, но заявил, что не может нести ответственность за преступление. Присяжные с ним не согласились.

Напомним, 28 июня 2018 года подсудимый ворвался в главный офис редакции Capital Gazette в городе Аннаполис и расстрелял пятерых человек. До этого Рамос в течение нескольких лет направлял журналистам издания угрозы в связи с материалами о его уголовном прошлом.

Также он множество раз подавал на СМИ в суд.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Иран обвинил Израиль во взрыве на ядерном объекте
Гладковскому-младшему вручили обвинение
На Медведчука надели электронный браслет
США располагают данными о вирусах в лаборатории Уханя - CNN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ЕС не могут договориться о вступлении балканских стран
noimageБлинкен заявил о блокировке Россией совещания ОБСЕ
noimageДания одобрила бустерную дозу
noimageИзвержение вулкана на Пальме: лава достигла океана
noimageСША и Китай обсудили закупку иранской нефти
Лента новостей