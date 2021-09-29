Финляндия отменяет мониторинг COVID-заболеваемости

Власти Финляндии решили больше не публиковать данные по приросту случаев коронавируса в стране в еженедельном отчете. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил телеканал MTV Uutiset со ссылкой на Министерство здравоохранения и благосостояния Финляндии.





Согласно информации ведомства, с четверга мониторинг по COVID-19 будет сосредоточен на прогрессе в вакцинации и количестве госпитализаций, поскольку, утверждают в министерстве, именно эти данные наилучшим образом отражают текущее состояние эпидемии.





"Это происходит на фоне увеличения числа привитых людей и обновленной гибридной стратегии, утвержденной правительством в начале сентября", - объяснил директор Департамента здоровья Мика Салминен.





Он уточнил, что ведомство также не будет оценивать региональную ситуацию по связанным с коронавирусом случаям.





По последним данным, в Финляндии, население которой составляет 5,6 миллиона человек, с начала пандемии коронавируса зафиксировано 140 тысяч случаев COVID. Жертвами инфекции стали тысяча людей.





Страна находится на 35-м месте в Европе по заболеваемости коронавирусом.



