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29 сентября 21, 11:06
КНДР испытала новую гиперзвуковую ракету
ракета
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В Пхеньяне утверждают, что испытательный запуск подтвердил "стабильность ампулы с ракетным топливом, которая была введена впервые".
Северная Корея заявила, что накануне провела испытание недавно разработанной гиперзвуковой ракеты Hwasong-8, "которая имеет стратегическое значение для укрепления возможностей самообороны страны". Об этом в ночь на среду, 29 сентября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что о запуске информировало  Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). По его данным, испытания прошли на полигоне в графстве Ренгрим, провинция Чаганг. Разработала ракету Академия военных наук КНДР.

Как отметили в ЦТАК, разработка гиперзвуковой ракеты является одной из пяти первоочередных задач пятилетнего плана развития стратегического оружия, сформулированного на 8-м съезде партии.

В Пхеньяне утверждают, что испытательный запуск подтвердил "стабильность двигателя, а также ампулы с ракетным топливом, которая была введена впервые".

"Результаты испытаний показали, что все технические характеристики удовлетворяют проектные требования", - подчеркнули в ЦТАК.

Согласно данным северокорейского агентства, запуском руководил член президиума Политбюро правящей Рабочей партии Пак Чен Чон. Лидер Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

Источник: https://korrespondent.net/
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