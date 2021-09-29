КНДР испытала новую гиперзвуковую ракету

Северная Корея заявила, что накануне провела испытание недавно разработанной гиперзвуковой ракеты Hwasong-8, "которая имеет стратегическое значение для укрепления возможностей самообороны страны". Об этом в ночь на среду, 29 сентября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.





Отмечается, что о запуске информировало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). По его данным, испытания прошли на полигоне в графстве Ренгрим, провинция Чаганг. Разработала ракету Академия военных наук КНДР.





Как отметили в ЦТАК, разработка гиперзвуковой ракеты является одной из пяти первоочередных задач пятилетнего плана развития стратегического оружия, сформулированного на 8-м съезде партии.





В Пхеньяне утверждают, что испытательный запуск подтвердил "стабильность двигателя, а также ампулы с ракетным топливом, которая была введена впервые".





"Результаты испытаний показали, что все технические характеристики удовлетворяют проектные требования", - подчеркнули в ЦТАК.





Согласно данным северокорейского агентства, запуском руководил член президиума Политбюро правящей Рабочей партии Пак Чен Чон. Лидер Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.



