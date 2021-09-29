США и Китай обсудили закупку иранской нефти

Вашингтону известно о всех закупках Пекином иранской нефти, в связи с чем Госдеп обсуждал с дипломатами Китая возможность сокращения поставок "черного золота" из Ирана. Об этом во вторник, 28 сентября, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя властей США.





"Мы затрагивали эту тему по дипломатическим каналам с Китаем в рамках нашего диалога по политике в отношении Ирана, и мы считаем, что в целом это более эффективный способ решить эти беспокоящие нас вопросы", - рассказал собеседник издания.





В то же время политик подчеркнул, что против лиц и компаний, участвовавших в закупках Пекином нефти у Тегерана, применялись и далее будут применяться американские санкции.





Как указывают в агентстве, контакты США с Китаем на тему иранской нефти предпринимаются на фоне попыток Вашингтона убедить Тегеран возобновить переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.





Подтверждает это, в частности, и информация газеты The Wall Street Journal, согласно которой власти США могут усилить санкции за поставки нефти из Ирана в Китай, если переговоры по ядерной сделке обернутся неудачей.





В то же время, писали медиа, администрация США якобы рассматривает и другие меры, например, дипломатическую кампанию с целью убедить Китай, Индию и других импортеров иранской нефти сократить закупки нефтепродуктов из Ирана.





В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года экс-президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.





В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана. 20 июня завершился шестой раунд.





Напомним, ранее Китай и Иран подписали всеобъемлющее соглашение, согласно которому КНР обязалась в ближайшие 25 лет инвестировать в Иран в обмен на стабильные поставки нефти.



