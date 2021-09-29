Извержение вулкана на Пальме: лава достигла океана

Потоки лавы уже десять дней извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, автономное сообщество Канарские острова, начали стекать в воды океана у населенного пункта Тасакорте. Об этом в ночь на среду, 29 сентября, сообщила газета El Pais.





По ее данным, огненные потоки падают в океан с высоты 100 метров. Контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов.





Отмечается, что местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти четыре километра из соображений безопасности. Кроме того, ранее вулканологи Канарских островов предупредили о возможности взрывов при соприкосновении лавы с водой.











































