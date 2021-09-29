Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.96
USD
26.58
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 сентября 21, 11:10
Извержение вулкана на Пальме: лава достигла океана
вулкан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти четыре километра из соображений безопасности.
Потоки лавы уже десять дней извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, автономное сообщество Канарские острова, начали стекать в воды океана у населенного пункта Тасакорте. Об этом в ночь на среду, 29 сентября, сообщила газета El Pais.

По ее данным, огненные потоки падают в океан с высоты 100 метров. Контакт лавы с соленой водой спровоцировал выбросы вредных газов.

Отмечается, что местные власти запретили судам вход в акваторию на расстоянии почти четыре километра из соображений безопасности. Кроме того, ранее вулканологи Канарских островов предупредили о возможности взрывов при соприкосновении лавы с водой.











Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Шуфрич: Исландский вулкан безопасен для украинцев
В Исландии пробуждается новый вулкан
В Японии ждут извержения Фудзиямы
В Мексике эвакуируют людей из-за извержения вулкана (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В ЕС не могут договориться о вступлении балканских стран
noimageБлинкен заявил о блокировке Россией совещания ОБСЕ
noimageДания одобрила бустерную дозу
noimageСША и Китай обсудили закупку иранской нефти
noimageКНДР испытала новую гиперзвуковую ракету
Лента новостей