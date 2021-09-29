Дания одобрила бустерную дозу

В Дании людям старше 65 лет, а также тем, кто вакцинировался от коронавируса однокомпонентным препаратом от Johnson&Johnson, вскоре предложат сделать бустерную дозу. Об этом сообщает The Local в среду, 29 сентября.





Точных сроков пока нет, однако известно, что бустерную дозу упомянутым категориям предложат в ближайшие несколько месяцев. Для дополнительных прививок будут использовать вакцины Pfizer или Moderna.





Схема ревакцинации в Дании уже реализуется, и большинству жителей домов престарелых и людям с ослабленной иммунной системой уже сделали дополнительный укол.





"Точное время, когда мы начнем ревакцинацию, зависит от дополнительных данных, в частности, о снижении иммунитета и побочных эффектах", - заявили в Управлении здравоохранения Дании.





Ожидается, что на этой неделе в стране начнется ревакцинация людей старше 85 лет.





Напомним, что 10 сентября Дания упразднила последние COVID-ограничения. Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике объяснил решение о снятии последних ограничений тем, что эпидемия находится под контролем, а уровень вакцинации в стране рекордно высок.



