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29 сентября 21, 11:13
Дания одобрила бустерную дозу
Дания
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Для вакцинации бустерной дозой будут использовать препараты Pfizer или Moderna, однако точных сроков кампании пока нет.
В Дании людям старше 65 лет, а также тем, кто вакцинировался от коронавируса однокомпонентным препаратом от Johnson&Johnson, вскоре предложат сделать бустерную дозу. Об этом сообщает The Local в среду, 29 сентября.

Точных сроков пока нет, однако известно, что бустерную дозу упомянутым категориям предложат в ближайшие несколько месяцев. Для дополнительных прививок будут использовать вакцины Pfizer или Moderna.

Схема ревакцинации в Дании уже реализуется, и большинству жителей домов престарелых и людям с ослабленной иммунной системой уже сделали дополнительный укол.

"Точное время, когда мы начнем ревакцинацию, зависит от дополнительных данных, в частности, о снижении иммунитета и побочных эффектах", - заявили в Управлении здравоохранения Дании.

Ожидается, что на этой неделе в стране начнется ревакцинация людей старше 85 лет.

Напомним, что 10 сентября Дания упразднила последние COVID-ограничения. Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике объяснил решение о снятии последних ограничений тем, что эпидемия находится под контролем, а уровень вакцинации в стране рекордно высок.

Источник: https://korrespondent.net/
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