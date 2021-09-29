В ЕС не могут договориться о вступлении балканских стран

Страны-члены Евросоюза не могут договориться о гарантиях по членству балканских стран, сообщает Reuters.





На саммите ЕС планировали повторить обещание, данное 18 лет назад, о безоговорочной поддержке европейской перспективы Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании и Северной Македонии. Декларация должна быть принята 6 октября.





Издание со ссылкой на двух дипломатов сообщает, что было проведено два раунда переговоров, но никаких договоренностей по этому вопросу достичь не удалось.





Отмечается, что богатые страны ЕС, такие, как Дания, Франция и Нидерланды, опасаются повторения ситуации с присоединением Румынии и Болгарии в 2007 году и неуправляемой миграцией, которая настроила многих британцев против ЕС. Болгария выступает против присоединения Северной Македонии из-за языкового спора – в Софии считают македонский региональным вариантом болгарского.





Также проблемы с гарантиями возникли на фоне обострения ситуации между Косово и Сербией.





По словам высокопоставленного дипломата ЕС, ухудшение ситуации на Балканах связано с потерей интереса к региону в столицах ЕС: "Они должны вести себя плохо, чтобы их заметили".





Выступающие за расширение ЕС Австрия, Италия, Хорватия, Словения и страны Балтии упрекают Германию и Францию за то, что те не могут оказать давление на Болгарию и убедить ее снять вето, сообщает Reuters.





Напомним, что ранее глава Европарламента призвал принять Западные Балканы в ЕС. Албания и Северная Македония уже официально являются странами-кандидатами, а с Сербией и Черногорией продолжаются переговоры о членстве.



