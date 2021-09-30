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30 сентября 21, 10:03
Шри-Ланка облегчила туристам правила въезда
Шри-Ланка
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Полностью вакцинированные туристы с 1 октября смогут не сдавать ПЦР-тест на коронавирус.
В Шри-Ланке полностью вакцинированных путешественников освободили от необходимости сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прилету в страну. Об этом сообщает Colombo Page.

Те из въезжающих, кто имеет на руках отрицательный ПЦР-тест (сделанный не раньше, чем за 72 часа до посадки в самолет), освобождаются от необходимости сдавать его повторно по прибытии на Шри-Ланку, если они завершили курс вакцинации от COVID-19 не менее чем за 14 дней до поездки.

Соответствующее правило было принято местным Минздравом 28 сентября по просьбе министра туризма Шри-Ланки и вступает в силу с 1 октября.

Туристов, с момента вакцинации которых не прошло 15 дней, доставят в отель, где они сдадут ПЦР-тест на 7 или 14 день отдыха (в зависимости от того, сколько дней прошло после вакцинации). В случае получения отрицательных результатов, им позволят путешествовать по острову.

Невакцинированные туристы смогут сдать тест только на 14 день после прилета.

Источник: https://korrespondent.net/
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