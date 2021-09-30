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30 сентября 21, 10:05
Женщину впервые назначили премьером Туниса
Наджле Буден Ромдан
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Наджле Буден Ромдан вступит в должность премьер-министра в период национального кризиса в Тунисе.
Президент Туниса Каис Саид назначил Наджле Буден Ромдан первой женщиной-премьер-министром страны. Об этом сообщает Al Jazeera в среду, 29 сентября.

Саид отметил, что главная миссия нового правительства будет заключаться в том, чтобы "положить конец коррупции и хаосу, которые распространились во многих государственных учреждениях".

"Ромдхан вступит в должность во время национального кризиса, когда демократические завоевания, достигнутые в революции 2011 года, под вопросом, а государственным финансам нависла серьезная угроза", – пишет издание.

Указывается, что на протяжении десяти лет Наджла Буден Ромдан работала в Министерстве высшего образования и научных исследований Туниса. В последнее время она руководила реализацией ряда программ, в том числе по линии Всемирного банка.

Напомним, в июле нынешнего года президент Туниса отправил в отставку прежнего премьера Хишема Мешиши и приостановил деятельность парламента. Он обосновал эти действия якобы необходимостью спасения страны, ее государственности и народа. Этому предшествовали массовые протесты недовольных граждан. Они протестовали против того, как правительство страны решает проблемы, связанные с пандемией коронавируса.

Источник: https://korrespondent.net/
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