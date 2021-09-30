В США призывают беременных вакцинироваться от COVID-19

В США Центр контроля заболеваний призывает увеличить количество вакцинаций от COVID-19 среди беременных женщин. Об этом сообщает Reuters.





Сообщается, что беременных, недавно родивших или пытающихся забеременеть женщин призывают пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы предотвратить серьезные заболевания и смерть.





Агентство здравоохранения заявило, что новые данные не показали повышенного риска выкидыша от вакцинации.





Агентство здравоохранения в своем последнем сообщении привело данные, согласно которым примерно 97% беременных, госпитализированных с коронавирусом, не были вакцинированы.



