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30 сентября 21, 20:59
В ЕС рассказали о списке "нежелательных" олигархов
Юхан Партс
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Страны ЕС должны разработать модель того, как ограничить возможности украинских олигархов действовать на европейском рынке, в частности отмывание денег
Страны ЕС должны разработать модель того, как ограничить возможности украинских олигархов действовать на европейском рынке, в частности отмывание денег

Власти Евросоюза могут самостоятельно составить список нежелательных украинских олигархов, чтобы ограничить их активность на рынке и запретить въезд в страны блока. Об этом в сказал в комментарии для Интерфакс-Украина европейский аудитор Юхан Партс в четверг, 30 сентября.

"ЕС должен разработать своеобразную модель того, как обращаться с этой группой людей, чтобы ограничить их возможности действовать на европейском рынке, в частности отмывание денег", – пояснил Партс соответствующую рекомендацию отчета Европейской счетной палаты, посвященного поддержке ЕС реформ в Украине в сфере борьбы с коррупцией на высоком уровне.

По его словам, соответствующий список принимает Европейский совет, однако любое решение такого типа передается в Европейскую службу внешних действий. Там страны ЕС могут решать, как запретить въезд "конкретным лицам, которые находятся под большим подозрением".

Конкретные имена Партс отказался называть, потому что это "не работа аудиторов".

"Мы не говорим о санкциях, мы немного скромнее – мы предлагаем, что нужно сделать, чтобы эта антикоррупционная стратегия ЕС была более эффективной, и мы предлагаем, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства, но и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей. Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов", – сказал Партс.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла закон о деолигархизации. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом и направлен на ограничение их влияния на политику страны.
Korrespondent
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