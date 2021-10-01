РФ отреагировала на уход миссии ОБСЕ с границы

Россия посчитала "нецелесообразным" продление мандата миссии ОБСЕ на границе с ОРДЛО. Об этом заявили в МИД РФ в четверг, 30 сентября.





Сегодня завершает работу группа наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска Гуково и Донецк российско-украинской границы. В МИД РФ утверждают, что размещение миссии якобы было жестом доброй воли, который за семь лет "не встретил должного понимания и отклика" у Киева и западных партнеров.





"Более того - само присутствие наблюдателей ОБСЕ использовалось рядом государств как повод для разжигания конфронтации, выдвижения в наш адрес все более агрессивных и абсурдных требований. В этих условиях продлевать мандат группы было нецелесообразным", - сказано в заявлении МИД РФ.





В российском ведомстве добавили, якобы миссию развернули еще до минских соглашений, поэтому она не упоминается ни в них, ни в документах Трехсторонней контактной группы.





Напомним, что ранее глава ОБСЕ Анн Линде выразила сожаление в связи с отказом России продлить мандат миссии на границе с ОРДЛО. Мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через границу Гуково и Донецк истекает 30 сентября.





Также сообщалось, что в ООС опасаются эскалации без наблюдателей ОБСЕ. Командующий Объединенных сил прокомментировал отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ на границе.



