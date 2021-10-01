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1 октября 21, 10:23
США избежали "шатдауна": принят временный бюджет
США
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Закон о временном финансировании позволит не отправлять большинство госслужащих в неоплачиваемый отпуск.
Сенат США поддержал закон о временном финансировании, который позволит избежать "шатдауна". Об этом сообщает CNN в четверг, 30 сентября.

Законопроект уже сегодня направят на голосование в Палату представителей, чтобы его окончательно одобрили.

Отметим, что "шатдаун" предполагает временное закрытие правительства США с отправкой большинства госслужащих в простой. Угроза возникает, когда республиканцы и демократы в Конгрессе не успевают вовремя договориться о распределении бюджета на год, либо когда президент США отказывается подписать законопроект.

Напомним, что в декабре 2018 года "шатдаун" начался из-за разногласий президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Из-за приостановки работы правительства около четверти федеральных ведомств США ограничили деятельность. Без зарплаты остались почти 800 тысяч госслужащих.

Источник: https://korrespondent.net/
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