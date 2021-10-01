КНДР испытала новую зенитную ракету

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) заявило, что на территории республики прошли испытания новой зенитной ракеты. Об этом в ночь на пятницу, 1 октября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.





"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею, с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также комплексные боевые характеристики этой ракеты", - цитирует издание ЦТАК.





Отметим, это второй за два дня запуск ракеты Пхеньяном. 28 сентября ЦТАК информировал, что КНДР испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету Hwasong-8, "которая имеет стратегическое значение для укрепления возможностей самообороны страны".





В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены ракетными пусками Северной Кореи и считают, что эти действия способствуют нестабильности и подрывают безопасность.



