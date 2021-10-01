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1 октября 21, 10:30
КНДР испытала новую зенитную ракету
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Пхеньян провел второй испытательный пуск ракеты за два дня. В США выразили обеспокоенность.
Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) заявило, что на территории республики прошли испытания новой зенитной ракеты. Об этом в ночь на пятницу, 1 октября, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

"Академия оборонных наук КНДР 30 сентября провела испытания новой зенитной ракеты, разработанной ею, с целью подтвердить практичность работы пусковой установки, радара и комплексной машины боевого управления, а также комплексные боевые характеристики этой ракеты", - цитирует издание ЦТАК.

Отметим, это второй за два дня запуск ракеты Пхеньяном. 28 сентября ЦТАК информировал, что КНДР испытала недавно разработанную гиперзвуковую ракету Hwasong-8, "которая имеет стратегическое значение для укрепления возможностей самообороны страны".

В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены ракетными пусками Северной Кореи и считают, что эти действия способствуют нестабильности и подрывают безопасность.

Источник: https://korrespondent.net/
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