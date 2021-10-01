Добыча Газпрома достигла максимума за 13 лет

В сентябре Газпром добыл 40,8 миллиарда кубометров газа, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель является максимальным с 2008 года, когда он превысил 42 миллиарда кубических метров, информировало в четверг, 30 сентября, агентство Интерфакс.





Согласно данным издания, за девять месяцев добыча газа компанией взлетела на 17% - до 378 миллиардов кубометров. В абсолютных величинах она выросла по отношению к уровню прошлого года на 55 миллиардов кубических метров.

Таким образом, подсчитали в издании, Газпром по состоянию на 1 октября обеспечил рост добычи газа, обещанный за весь 2021 год.





"Добыча газа в России растет благодаря посткризисному восстановлению рынков, необходимости восполнения большого расхода запасов из хранилищ за минувшую затяжную зиму, а также благодаря увеличению добычи на новых месторождениях для новых рынков (Чаяндинское месторождение в Якутии, откуда газ идет в Китай)", - говорится в материале.





Напомним, в текущем году Газпром поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубометров газа, тогда как в прошлом году за аналогичный период было поставлено всего 8 миллиардов кубических метров.



