Байден подписал временный бюджет США

Президент США Джо Байден в четверг, 30 сентября, подписал документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.





Отмечается, что помимо финансирования правительства на прежнем уровне до декабря, дополнительные средства планируется направить на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, помощь беженцам из Афганистана и борьбу с коронавирусом.





Кроме того, как написал Байден на своей странице в Twitter, законодательный акт дает Вашингтону больше времени для формирования постоянного бюджета на 2022 финансовый год и выделения помощи американскому народу.





Отметим, 30 сентября в США закончился 2021 финансовый год. Отсутствие временного бюджета грозило стране приостановкой деятельности многих правительственных учреждений ("шатдаун") уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7:00 пятницы по Киеву).



