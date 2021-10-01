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1 октября 21, 10:33
Байден подписал временный бюджет США
Джо Байден
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Законодательный акт дает Вашингтону больше времени для формирования постоянного бюджета на 2022 финансовый год.
Президент США Джо Байден в четверг, 30 сентября, подписал документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что помимо финансирования правительства на прежнем уровне до декабря, дополнительные средства планируется направить на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, помощь беженцам из Афганистана и борьбу с коронавирусом.

Кроме того, как написал Байден на своей странице в Twitter, законодательный акт дает Вашингтону больше времени для формирования постоянного бюджета на 2022 финансовый год и выделения помощи американскому народу.

Отметим, 30 сентября в США закончился 2021 финансовый год. Отсутствие временного бюджета грозило стране приостановкой деятельности многих правительственных учреждений ("шатдаун") уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7:00 пятницы по Киеву).

Источник: https://korrespondent.net/
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