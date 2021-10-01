Саакашвили заявил, что уже прибыл в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook, что уже прибыл в страну.





"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", – сообщил Саакашвили утром в пятницу, 1 октября.





В свою очередь телеканал Рустави 2, утверждает, что Саакашвили действительно находится на территории Грузии со ссылкой на члена партии Единое национальное движения Нику Оболадзе.





"По моей информации, это правда, да. Он прокомментирует. У меня нет информации о том, как он приехал в Грузию. У меня нет связи, но у меня есть информация, что это правда", – сказал Оболадзе.





Ранее на этой неделе Саакашвили сообщил, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда завершится голосование на местных выборах в Грузии. Тогда он опубликовал скриншот электронного билета.





В свою очередь представители властей заявляли, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.





Напомним, Саакашвили возглавлял Грузию в период 2008-2013 годов. После поражения на очередных выборах он покинул страну. Уже почти шесть лет политик является гражданином Украины.



