Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.83
USD
26.62
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
1 октября 21, 10:47
Саакашвили заявил, что уже прибыл в Грузию
Михаил Саакашвили
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Представители властей Грузии заявляли, что ждут Михаила Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал в Facebook, что уже прибыл в страну.

"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", – сообщил Саакашвили утром в пятницу, 1 октября.

В свою очередь телеканал Рустави 2, утверждает, что Саакашвили действительно находится на территории Грузии со ссылкой на члена партии Единое национальное движения Нику Оболадзе.

"По моей информации, это правда, да. Он прокомментирует. У меня нет информации о том, как он приехал в Грузию. У меня нет связи, но у меня есть информация, что это правда", – сказал Оболадзе.

Ранее на этой неделе Саакашвили сообщил, что намерен прибыть в Грузию авиарейсом Киев-Тбилиси вечером 2 октября, когда завершится голосование на местных выборах в Грузии. Тогда он опубликовал скриншот электронного билета.

В свою очередь представители властей заявляли, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Напомним, Саакашвили возглавлял Грузию в период 2008-2013 годов. После поражения на очередных выборах он покинул страну. Уже почти шесть лет политик является гражданином Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Грузия хочет вернуть своего посла в Украину: названа причина
Зеленский отправляется с визитом в Грузию
Зеленский встретился с главой Евросовета
Зеленский пригласил Грузию и Молдову на саммит
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Байден подписал временный бюджет США
noimageДобыча Газпрома достигла максимума за 13 лет
noimageКНДР испытала новую зенитную ракету
noimageСША избежали "шатдауна": принят временный бюджет
noimageРФ отреагировала на уход миссии ОБСЕ с границы
Лента новостей