У вулкана на Пальме открылась новая трещина

У вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма открылась новая трещина. Об этом сообщает El Pais в пятницу, 1 октября.





Новая трещина открылась около 2:20 ночи, образовав два новых потока лавы, однако они гораздо меньше предыдущих.





Таким образом, есть уже три трещины, а также основной кратер - четвертый источник извержения лавы. Прежде больше всего лавы извергалось из трещины, которая открылась на прошлой неделе.





Один из потоков лавы двинулся к северу от основного и угрожает городу Лос-Льянос-де-Аридане, крупнейшему на острове. Жителей соседнего с ним Тодоке эвакуировали вскоре после начала извержения, поток лавы поглотил большую часть его территории.





На данный момент неизвестно, как поведут себя новые потоки лавы, однако скорее всего они сольются с руслом предыдущего.





Напомним, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили 855 домов и еще 126 частично повредила. Из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тысяч человек. К настоящему времени никто не пострадал.



