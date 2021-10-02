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2 октября 21, 08:55
У вулкана на Пальме открылась новая трещина
вулкан
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Образовались два новых потока лавы. Они гораздо меньше предыдущих, однако пока неизвестно, как они себя поведут.
У вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма открылась новая трещина. Об этом сообщает El Pais в пятницу, 1 октября.

Новая трещина открылась около 2:20 ночи, образовав два новых потока лавы, однако они гораздо меньше предыдущих.

Таким образом, есть уже три трещины, а также основной кратер - четвертый источник извержения лавы. Прежде больше всего лавы извергалось из трещины, которая открылась на прошлой неделе.

Один из потоков лавы двинулся к северу от основного и угрожает городу Лос-Льянос-де-Аридане, крупнейшему на острове. Жителей соседнего с ним Тодоке эвакуировали вскоре после начала извержения, поток лавы поглотил большую часть его территории.

На данный момент неизвестно, как поведут себя новые потоки лавы, однако скорее всего они сольются с руслом предыдущего.

Напомним, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили 855 домов и еще 126 частично повредила. Из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тысяч человек. К настоящему времени никто не пострадал.

Источник: https://korrespondent.net/
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