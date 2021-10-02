Кадры задержания Михаила Саакашвили

Грузинские СМИ вечером в пятницу, 1 октября, опубликовали кадры задержания бывшего главы государства Михаила Саакашвили, который вернулся в страну.





На видео видно, как Михаил Саакашвили идет в сопровождении двух правоохранителей. На его руках надеты наручники.





При этом сам Саакашвили улыбается.













Тем временем страница Михаила Саакашвили в Facebook жива. Недавно на ней было размещено новое видео и аудиообращение, записанное до ареста экс-президента. На видео Саакашвили предсказывает свое задержание и призывает своих сторонников в Грузии не бояться и проголосовать за его партию на выборых в воскресенье.





Напомним, вчера вечером стало известно, что в Грузии задержали Саакашвили. Перед этим Саакашвили заявил, что приехал в Грузию и находится в Батуми.





Представители властей заявляли, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.





Саакашвили возглавлял Грузию в период 2008-2013 годов. После поражения на очередных выборах он покинул страну. Уже почти шесть лет политик является гражданином Украины.



