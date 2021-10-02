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2 октября 21, 09:02
Кадры задержания Михаила Саакашвили
Михаил Саакашвили
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На обнародованном видео Михаил Саакашвили идет в сопровождении двух правоохранителей и улыбается.
Грузинские СМИ вечером в пятницу, 1 октября, опубликовали кадры задержания бывшего главы государства Михаила Саакашвили, который вернулся в страну.

На видео видно, как Михаил Саакашвили идет в сопровождении двух правоохранителей. На его руках надеты наручники.

При этом сам Саакашвили улыбается.



Тем временем страница Михаила Саакашвили в Facebook жива. Недавно на ней было размещено новое видео и аудиообращение, записанное до ареста экс-президента. На видео Саакашвили предсказывает свое задержание и призывает своих сторонников в Грузии не бояться и проголосовать за его партию на выборых в воскресенье.

Напомним, вчера вечером стало известно, что в Грузии задержали Саакашвили. Перед этим Саакашвили заявил, что приехал в Грузию и находится в Батуми. 

Представители властей заявляли, что ждут Саакашвили, чтобы препроводить его в тюрьму. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Саакашвили возглавлял Грузию в период 2008-2013 годов. После поражения на очередных выборах он покинул страну. Уже почти шесть лет политик является гражданином Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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