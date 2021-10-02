Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.87
USD
26.61
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
2 октября 21, 09:04
Австралия открывает границы впервые за полтора года
австралия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Еще с марта 2020 года в Австралии действовали одни из строжайших пограничных правил в мире - покидать страну было запрещено даже гражданам.
Власти Австралии открывают государственную границу с ноября - впервые за полтора года. Об этом сообщает BBC в пятницу, 1 октября.

Отметим, что с марта 2020 года в Австралии действовали одни из строжайших пограничных правил в мире - покидать страну было запрещено даже гражданам.

"Пора вернуть австралийцам их жизни", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Первыми возможность выезжать за границу Австралии получат жителям штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%. При этом иностранных туристов впускать в страну пока не планируют, однако в правительстве Австралии уверяют, что работают над тем, чтобы "снова приветствовать туристов на своих берегах".

Тем не менее на данный момент австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях - например, для выезда на работу или для визита к умирающему родственнику.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Наблюдаем за суперлунием и полным затмением Луны: трансляция
Девушка изменилась до неузнаваемости после похудения (фото)
Португалия открыла границы для украинцев
Канада открыла границы для вакцинированных граждан США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
США и Франция провели переговоры после скандала с подлодками
noimageВ США отреагировали на задержание Саакашвили
noimageВ Грузии исключают помилование Саакашвили
noimageЛукашенко "готов посадить любой самолет"
noimageГреция ответила на обвинения Турции
Лента новостей