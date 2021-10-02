Австралия открывает границы впервые за полтора года

Власти Австралии открывают государственную границу с ноября - впервые за полтора года. Об этом сообщает BBC в пятницу, 1 октября.





Отметим, что с марта 2020 года в Австралии действовали одни из строжайших пограничных правил в мире - покидать страну было запрещено даже гражданам.





"Пора вернуть австралийцам их жизни", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон.





Первыми возможность выезжать за границу Австралии получат жителям штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%. При этом иностранных туристов впускать в страну пока не планируют, однако в правительстве Австралии уверяют, что работают над тем, чтобы "снова приветствовать туристов на своих берегах".





Тем не менее на данный момент австралийцам разрешено покидать страну только в исключительных случаях - например, для выезда на работу или для визита к умирающему родственнику.



