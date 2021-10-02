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2 октября 21, 09:11
Греция ответила на обвинения Турции
греция
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Соглашение с Францией - "сугубо оборонительное соглашение" и ни против кого не направлено, подчеркнули в Греции.
Замечания Турции из-за греко-французского оборонного соглашения "абсолютно неприемлемы". Об этом заявил глава МИД Греции Никос Дендиас, сообщает Ekathimerini в пятницу, 1 октября.

"Если Турцию беспокоят эти договоренности, это может означать лишь то, что она считает себя потенциальным агрессором", - сказал Дендиас.

"Наше соглашение с Францией - это сугубо оборонительное соглашение. Оно ни против кого не направлено", - добавил министр.

"Я подписал подобное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами около года назад. В контексте других оборонных приоритетов этих соглашений я хотел бы сказать, что утверждения Турции абсолютно неприемлемы ", - подытожил Дендиас.

Напомним, что ранее Греция договорилась о покупке фрегатов у Франции. Президент Франции назвал это соглашение "первым дерзким шагом к европейской стратегической автономии".

В свою очередь в Турции заявили, что покупка Грецией французских фрегатов вредит НАТО, и добавили, что действия Греции также усилят решимость Турции защищать свои права в Эгейском и Средиземном морях.

Источник: https://korrespondent.net/
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