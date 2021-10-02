Лукашенко "готов посадить любой самолет"

Александр Лукашенко заявил, что власти Беларуси могут посадить любой самолет, в котором увидят потенциальную угрозу для страны. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил он в интервью CNN.





"Если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет, будь то Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси", - сказал Лукашенко.





Он подчеркнул, что лично гарантирует полную безопасность полетов над страной иностранных самолетов, "если они не представляют опасности для страны".





"А боитесь через Беларусь летать, то летайте через Северный полюс, Южный. Это ваше право, я вас заставить не могу", - сказал он.



