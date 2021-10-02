В Грузии исключают помилование Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу, 1 октября, заявила, что не помилует Михаила Саакашвили. Параллельно в прокуратуре Грузии заявили, что экс-президент Грузии проведет за решеткой как минимум шесть лет, сообщает Sputnik Грузия.





"Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - сказала Саломе Зурабишвили о возможном помиловании третьего президента Грузии. При этом она подчеркнула, что "страна устала и мечтает о справедливости и мире".





В грузинской прокуратуре заявили, что приговоры, вынесенные Саакашвили в Грузии, обжалованию не подлежат.





"В Грузии возбуждено 13 уголовных дел против экс-президента. По двум уже вынесены заочные приговоры - 3 и 6 лет лишения свободы", - цитирует Sputnik Грузия сообщения прокуратуры.





Там также сообщили, что Саакашвили проведет в грузинской тюрьме минимум шесть лет.





"Михаил Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и в качестве наказания ему определено шесть лет лишения свободы. Решения по этим делам окончательные и обжалованию не подлежат", - заявили в Генеральной прокуратуре Грузии.





Также прокуратура Грузии возбудила новое дело против Михаила Саакашвили, в связи с незаконным пересечением границы.





Тем временем, задержанием Саакашвили обеспокоились в США. В Госдепе заявили, что следят за развитием ситуации и призвали власти Грузии обеспечить Саакашвили справедливое обращение в соответствии с законом.





А грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку.



