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2 октября 21, 09:45
В Грузии исключают помилование Саакашвили
Михаил Саакашвили
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Экс-президенту Грузии грозит минимум шесть лет за решеткой. В прокуратуре перечислили дела против него.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу, 1 октября, заявила, что не помилует Михаила Саакашвили. Параллельно в прокуратуре Грузии заявили, что экс-президент Грузии проведет за решеткой как минимум шесть лет, сообщает Sputnik Грузия.

"Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - сказала Саломе Зурабишвили о возможном помиловании третьего президента Грузии. При этом она подчеркнула, что "страна устала и мечтает о справедливости и мире".

В грузинской прокуратуре заявили, что приговоры, вынесенные Саакашвили в Грузии, обжалованию не подлежат.

"В Грузии возбуждено 13 уголовных дел против экс-президента. По двум уже вынесены заочные приговоры - 3 и 6 лет лишения свободы", - цитирует Sputnik Грузия сообщения прокуратуры.

Там также сообщили, что Саакашвили проведет в грузинской тюрьме минимум шесть лет.

"Михаил Саакашвили признан виновным тремя инстанциями суда по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и в качестве наказания ему определено шесть лет лишения свободы. Решения по этим делам окончательные и обжалованию не подлежат", - заявили в Генеральной прокуратуре Грузии.

Также прокуратура Грузии возбудила новое дело против Михаила Саакашвили, в связи с незаконным пересечением границы.

Тем временем, задержанием Саакашвили обеспокоились в США. В Госдепе заявили, что следят за развитием ситуации и призвали власти Грузии обеспечить Саакашвили справедливое обращение в соответствии с законом.

А грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что Саакашвили объявил голодовку.

Источник: https://korrespondent.net/
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