Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.87
USD
26.61
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
2 октября 21, 09:55
США и Франция провели переговоры после скандала с подлодками
Энтони Блинкен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Стороны намерены "расширить присутствие стран на глобальной арене, а также участвовать в общих политических проектах".
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, который вернулся в Вашингтон после консультаций в Париже связанных со скандалом из-за отмены Австралией контракта на постройку подводных лодок. Об этом в пятницу, 1 октября, говорится в заявлении спикера Госдепа США Неда Прайса.

В частности, страны обсудили дальнейшее развитие отношений. Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития. 

"Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции", - говорится в заявлении.

Также они "обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене".

Как известно, новый альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией, подписанный 15 сентября, вызвал глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.

В ответ Франция грозила заблокировать соглашение ЕС с Австралией из-за подлодок.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Блинкен встретился с Тихановской
Кулеба провел встречу с Блинкеном
Состоялись переговоры Ермака и Кулебы с Блинкеном
Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В США отреагировали на задержание Саакашвили
noimageВ Грузии исключают помилование Саакашвили
noimageЛукашенко "готов посадить любой самолет"
noimageГреция ответила на обвинения Турции
noimageАвстралия открывает границы впервые за полтора года
Лента новостей