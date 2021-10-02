США и Франция провели переговоры после скандала с подлодками

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с послом Франции Филиппом Этьеном, который вернулся в Вашингтон после консультаций в Париже связанных со скандалом из-за отмены Австралией контракта на постройку подводных лодок. Об этом в пятницу, 1 октября, говорится в заявлении спикера Госдепа США Неда Прайса.





В частности, страны обсудили дальнейшее развитие отношений. Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития.





"Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции", - говорится в заявлении.





Также они "обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене".





Как известно, новый альянс AUKUS между США, Великобританией и Австралией, подписанный 15 сентября, вызвал глубокий дипломатический кризис между Вашингтоном и Парижем.





В ответ Франция грозила заблокировать соглашение ЕС с Австралией из-за подлодок.



