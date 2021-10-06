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5 октября 21, 13:09
Когда восстановится мировой туризм?
туризм
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Мировой туризм начал оживать. Восстановление планируется через пару-тройку лет.

Эксперты Всемирной туристской организации при ООН рассказали о ситуации с мировым туризмом, пишет Фраза. Там заметили его оживление.

Отмечается, что в минувшем июле международные границы пересекли 54 миллиона туристов – это наивысший показатель с апреля 2020-го года.

Уточняется также, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда число международных туристов насчитывало около 34 миллионов человек, их число выросло на 37%. При этом данные цифры на 67% меньше, чем было в 2019-м году (164 миллиона человек за месяц).

Специалисты информирует: «Сокращение международных туристических потоков по сравнению с данными за январь-июль 2019-го года составляет 80%».
Fraza.ua
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