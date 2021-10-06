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5 октября 21, 13:31
В Латвии планируют усилить коронавирусные ограничения
Латвия
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Правительство Латвии также рассматривает возможность снова ввести в стране чрезвычайное положение.
Властями Латвии была достигнута договоренность усилить ближайшее время коронавирусные ограничения в стране. Целью таких мероприятий является защита невакцинированного населения. Об этом сообщает портал Delfi.

Правительство Латвии также рассматривает возможность снова ввести в стране чрезвычайное положение. На данный момент не известно, будет ли такой режим введен только в секторе здравоохранения или по всей стране.

Из-за коронавируса чрезвычайное положение в Латвии объявляли уже дважды.

Кроме того, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш также сказал, что маску в Латвии в общественных местах должны носить все люди, независимо от вакцинации.

Источник: https://korrespondent.net/
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