Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.62
USD
26.40
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 октября 21, 23:12
В ВОЗ отреагировали на появление таблетки от COVID-19
таблетки
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В организации считают появление лекарства "хорошей новостью" и ждут новых данных о результатах испытаний.

Заявление фармкомпании MSD об эффективности ее таблеток от коронавируса является "безусловно хорошей новостью". Об этом заявила глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове во вторник, 5 октября.

"Мы с нетерпением ждем от них (компании MSD - ред.) новых данных", - сказала Ван Керкхове, добавив, что появление таблетки против самых тяжелых последствий коронавируса является "безусловно, хорошей новостью".

Она также отметила, медики и пациенты хотят лечения инфекции на ранней стадии, что снижает риски тяжелых форм протекания болезни и летального исхода.

Читайте также: В США успешно прошли испытания таблеток от коронавируса

"Я думаю, что все хотят более раннего лечения, чтобы мы не допустили, чтобы люди достигли этого тяжелого состояния и фактически не умерли от болезни", - подчеркнула Ван Керкхове.

Напомним, что ранее в Украине удвоился прирост COVID. За минувшие сутки от коронавируса скончались 317 украинцев, еще 1881 попали в больницы. При этом за день выздоровели в два раза меньше, чем заболели.


Читайте также: Pfizer выпустит таблетки для профилактики COVID-19
Korrespondent
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Цена на газ в Европе обновила рекорд
noimageДания одобрила запуск Северного потока-2
noimageВ Латвии планируют усилить коронавирусные ограничения
noimageКогда восстановится мировой туризм?
Лента новостей