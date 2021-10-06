В ВОЗ отреагировали на появление таблетки от COVID-19

Заявление фармкомпании MSD об эффективности ее таблеток от коронавируса является "безусловно хорошей новостью". Об этом заявила глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове во вторник, 5 октября.

"Мы с нетерпением ждем от них (компании MSD - ред.) новых данных", - сказала Ван Керкхове, добавив, что появление таблетки против самых тяжелых последствий коронавируса является "безусловно, хорошей новостью".

Она также отметила, медики и пациенты хотят лечения инфекции на ранней стадии, что снижает риски тяжелых форм протекания болезни и летального исхода.

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"Я думаю, что все хотят более раннего лечения, чтобы мы не допустили, чтобы люди достигли этого тяжелого состояния и фактически не умерли от болезни", - подчеркнула Ван Керкхове.

Напомним, что ранее в Украине удвоился прирост COVID. За минувшие сутки от коронавируса скончались 317 украинцев, еще 1881 попали в больницы. При этом за день выздоровели в два раза меньше, чем заболели.