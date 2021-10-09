Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.48
USD
26.36
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 октября 21, 08:48
Россия передала ОЗХО ответ на запрос по Навальному
Алексей Навальный
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Москва одновременно инициировала встречный запрос в адрес Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату ОЗХО.
Россия предоставила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответ на запрос 45 стран по отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.

"Сегодня Россия раньше срока, фактически за два дня, предоставила достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ на запрос группы 45 стран. Одновременно мы инициировали встречный запрос", – сказал он.

По словам дипломата, этот запрос адресован Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату ОЗХО.

"Ждем исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы. Те вопросы, которые мы задавали раньше, до сих пор сохранили свою актуальность. Но, кроме того, появились и новые вопросы в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального", – отметил Шульгин.

Он выразил мнение, что секретариат ОЗХО откровенно лгал РФ по поводу технического содействия, оказываемого Германии.

Напомним, 6 октября 45 стран передали РФ через ОЗХО вопросы, касающиеся отравления Навального. Суть этих вопросов в сообщении не раскрывалась.

Как известно, Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года. Ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Российская сторона заявила, что каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме Навального на тот момент найдено не было. Позднее его перевели на лечение в берлинскую клинику "Шарите", там у него диагностировали отравление ядом из группы "Новичок".

Власти ФРГ обвинили Москву в причастности к имевшему место отравлению. Выводы немецких специалистов подтвердила ОЗХО. Россия свою причастность к отравлению Навального отрицает.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Зачем Байден хочет провести встречу с Путиным?
РФ обвинила Украину в "экоциде" из-за Крыма
Талибы рассказали о "хороших отношениях" с Россией и Китаем
Песков оценил отношения Украины и России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В США самолет упал у аэропорта, четверо погибших
Лента новостей