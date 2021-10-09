Россия передала ОЗХО ответ на запрос по Навальному

Россия предоставила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответ на запрос 45 стран по отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина.





"Сегодня Россия раньше срока, фактически за два дня, предоставила достойный и выверенный с юридической точки зрения ответ на запрос группы 45 стран. Одновременно мы инициировали встречный запрос", – сказал он.





По словам дипломата, этот запрос адресован Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату ОЗХО.





"Ждем исчерпывающих, достаточных ответов на наши вопросы. Те вопросы, которые мы задавали раньше, до сих пор сохранили свою актуальность. Но, кроме того, появились и новые вопросы в связи с новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального", – отметил Шульгин.





Он выразил мнение, что секретариат ОЗХО откровенно лгал РФ по поводу технического содействия, оказываемого Германии.





Напомним, 6 октября 45 стран передали РФ через ОЗХО вопросы, касающиеся отравления Навального. Суть этих вопросов в сообщении не раскрывалась.





Как известно, Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года. Ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Российская сторона заявила, что каких-либо ядов или отравляющих веществ в организме Навального на тот момент найдено не было. Позднее его перевели на лечение в берлинскую клинику "Шарите", там у него диагностировали отравление ядом из группы "Новичок".





Власти ФРГ обвинили Москву в причастности к имевшему место отравлению. Выводы немецких специалистов подтвердила ОЗХО. Россия свою причастность к отравлению Навального отрицает.



