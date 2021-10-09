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8 октября 21, 09:04
Пенитенциарная служба Грузии обвинила Саакашвили во лжи
тюрьма
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Саакашвили сам себе купил телевизор в магазине на территории Руставской тюрьмы, заверили чиновники.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили имеет телевизор в тюремной камере и спит на матрасе. Инофрмация об их отсутствии является ложью. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление заместителя гендиректора специальной пенитенциарной службы Грузии Ники Цхвариашвили.

"Подследственный и осужденный Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, является ложью. Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили", – заявил Цхвариашвили.

Он также сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования.

"Не соответствует действительности и распространенная информация, что якобы у Саакашвили в тюремной камере нет матраца. Ему выдали и матрац, и постельное белье. Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца", – добавил Цхвариашвили.

Источник: https://korrespondent.net/
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