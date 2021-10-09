Подлодка США столкнулась с неизвестным объектом

Американская подводная лодка с ядерной установкой во время погружения столкнулась с неизвестным объектом в международных водах в западной части Тихого океана. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает телеканал CNN со ссылкой на ВМС США.





"Подводная лодка находится в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная силовая установка USS Connecticut и внутренние помещения не пострадали и остаются полностью работоспособными. Будет проведено расследование инцидента", - говорится в сообщении ведомства.





При этом, при столкновении пострадали 11 моряков на борту подводной лодки.





"Травм, угрожающих жизни, нет", - сказали в ВМС США.





С каким конкретно объектом столкнулось плавсредство пока неясно. Представители флота намерены провести расследование, чтобы выяснить причины инцидента.





Подводная лодка USS Connecticut (SSN-22) в данный момент направляется к Гуаму и собирается туда прибыть в течение следующего дня.





Подводная лодка, базирующаяся на военно-морской базе Китсап-Бремертон в штате Вашингтон, была развернута 27 мая в Тихом океане. USS Connecticut - одна из трех лодок класса "Морской волк". Наряду с USS Sea Wolf (SSN-21) и USS Jimmy Carter (SSN-23), USS Connecticut является одной из самых боеспособных и хорошо оснащенных подлодок американского военного-морского флота.



