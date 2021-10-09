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8 октября 21, 09:28
Полярникам доставили вакцину от коронавируса
вакцина
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Правительство Великобритании намерено поставить вакцины во все населенные заморские территории Соединенного Королевства.
Партия вакцины от коронавирусной инфекции прибыла в Антарктиду для вакцинации британских полярников на исследовательской станции Ротера. Об этом в четверг, 7 октября, передает Интерфакс-Украина.

По данным СМИ, вакцины перевозили, поддерживая определенную температуру, которая должна была составить 2-8 градусов по Цельсию.

На этой неделе привили 23 сотрудника британской исследовательской станции Ротера.

"Возможность вакцинировать людей поможет сохранить населения станции и Антарктиды без вирусов", - отметил руководитель зимней станции Ротера Мэтью Филлипс.

Следующую партию вакцины для второй прививки в Антарктиду доставят через четыре недели.

Лондон одобрил использование вакцин компаний Pfizer и AstraZeneca в декабре прошлого года, после чего правительство запустило программу массовой вакцинации.

Источник: https://korrespondent.net/
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