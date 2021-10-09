Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.48
USD
26.36
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 октября 21, 09:32
Латвия введет режим ЧП на три месяца
Латвия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ситуация в Латвии тяжелая из-за количества непривитых людей, а это влияет на систему здравоохранения, считают в правительстве страны.
В Латвии совет по кризисному управлению принял решение объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 7 октября, сообщил в твиттере латвийский министр сообщения Талис Линкайтс.

Как пишет Интерфакс-Украина, глава правительства страны Кришьянис Кариньш объяснил, что цель введения чрезвычайного положения - "повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для непривитых".

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая, и в больницах стремительно растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает возможности медучреждений оказывать все услуги.

"Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь", - сказал он.

Отмечается, что в стране будет также усилен  контроль за соблюдением мер безопасности, будут введены ограничения.

В частности, в магазины, кроме продовольственных, станут пускать только с "зелеными" сертификатами, подтверждающими, что человек сделал прививку или недавно переболел. Большинству предприятий и организаций будет предложено перейти на удаленную работу. Школы продолжат работать, но ученики будут обязаны носить маски. Факультативные занятия ограничат. Для мероприятий в помещениях будет введено ограничение на число присутствующих, также будет увеличено расстояние между людьми. В помещении люди обязаны носить маски.

Также премьер Латвии Кришьянис Кариньш объявил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и расширении требований по обязательной вакцинации сотрудников частных организаций.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Страны Балтии открылись украинцам для туризма
Главы международных комитетов 9 парламентов против СП-2
В Латвии допускают столкновения с Россией
В Латвии у нелегалов выявили коронавирус
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В США самолет упал у аэропорта, четверо погибших
Лента новостей