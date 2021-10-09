Латвия введет режим ЧП на три месяца

В Латвии совет по кризисному управлению принял решение объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 7 октября, сообщил в твиттере латвийский министр сообщения Талис Линкайтс.





Как пишет Интерфакс-Украина, глава правительства страны Кришьянис Кариньш объяснил, что цель введения чрезвычайного положения - "повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для непривитых".





Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая, и в больницах стремительно растет количество пациентов с COVID-19, что ограничивает возможности медучреждений оказывать все услуги.





"Мы полтора года боролись в стране с COVID-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь", - сказал он.





Отмечается, что в стране будет также усилен контроль за соблюдением мер безопасности, будут введены ограничения.





В частности, в магазины, кроме продовольственных, станут пускать только с "зелеными" сертификатами, подтверждающими, что человек сделал прививку или недавно переболел. Большинству предприятий и организаций будет предложено перейти на удаленную работу. Школы продолжат работать, но ученики будут обязаны носить маски. Факультативные занятия ограничат. Для мероприятий в помещениях будет введено ограничение на число присутствующих, также будет увеличено расстояние между людьми. В помещении люди обязаны носить маски.





Также премьер Латвии Кришьянис Кариньш объявил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и расширении требований по обязательной вакцинации сотрудников частных организаций.



